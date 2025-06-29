TEDAŞ, CİMER ile Yeni İletişim Merkezi TEDCİM'i Tanıttı

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Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ, CİMER üzerinden yapılan başvuruları daha hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturmak için TEDAŞ CİMER İletişim Merkezi (TEDCİM) uygulamasını devreye aldı.

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ), vatandaşların Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yaptığı başvuruların daha hızlı, etkin ve şeffaf şekilde çözüme kavuşturulması amacıyla geliştirilen TEDAŞ CİMER İletişim Merkezi (TEDCİM) uygulamasının devreye alındığını duyurdu.

TEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, TEDAŞ ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı işbirliğiyle geliştirilen uygulama, vatandaş odaklı hizmet anlayışını güçlendirmek ve elektrik dağıtım hizmetleriyle ilgili başvuruların yönetimini daha etkin ve verimli hale getirmek için tasarlandı.

Başvurular, TEDAŞ tarafından TEDCİM üzerinden dijital ortamda, özel elektrik dağıtım şirketlerine anlık olarak iletilebilecek ve takip edilebilecek.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
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