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TDT Üye Ülkeleri Merkez (Ulusal) Bankaları Konseyi'nin üçüncü toplantısı 2027'de TCMB ev sahipliğinde yapılacak

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Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin merkez bankaları konseyinin üçüncü toplantısı, 2027 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ev sahipliğinde yapılacak. İkinci toplantı Bakü'de gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Üye Ülkeleri Merkez (Ulusal) Bankaları Konseyi'nin üçüncü toplantısının, 2027'de, TCMB ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

TCMB, TDT Üye Ülkeleri Merkez (Ulusal) Bankaları Konseyi'nin ikinci toplantısına ilişkin duyuru yayımladı.

Konsey'in ikinci toplantısının bugün Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası ev sahipliğinde Bakü'de gerçekleştirildiği aktarılan duyuruda, "Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı başkanlığındaki toplantıya, Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanlarının yanı sıra Kazakistan Cumhuriyeti'nin Azerbaycan nezdindeki Büyükelçisi ve TDT gözlemci üyelerini temsilen Macaristan Merkez Bankası ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanları ile TDT Genel Sekreteri katılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Duyuruda, toplantıda, küresel ve bölgesel riskler karşısında merkez bankalarının geliştirdiği para ve finans politikaları ile dijital finans ekosistemlerinin gelişiminin değerlendirildiği, üye ülkeler arasında işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik kararlılığın teyit edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, Konsey'in üçüncü toplantısının 2027'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Başkanımız Fatih Karahan, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan Merkez Bankalarının Başkanları ve Kazakistan'ın Azerbaycan Büyükelçisi ile birlikte toplantı bildirgesini imzalamıştır. Toplantı marjında Konsey üyeleri Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov tarafından da kabul edilmiştir."???????

Kaynak: AA / Aylin Rana Aydin Kuş
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