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TDSYMB, Hayvan Hayat Sigortaları için TARSİM'e ziyaret gerçekleştirdi

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Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği (TDSYMB), Hayvan Hayat Sigortaları'nın yaygınlaştırılması amacıyla bilgi alışverişinde bulunmak üzere TARSİM'e ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği (TDSYMB), Hayvan Hayat Sigortaları'nın yaygınlaştırılması amacıyla bilgi alışverişinde bulunmak üzere TARSİM'e ziyaret gerçekleştirdi.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, TDSYMB Genel Başkanı Kamil Özcan, Genel Sekteri İbrahim Karakoyunlu ve TDSYMB Ankara ???????Başkanı Cengizhan Yorulmaz, Hayvan Hayat Sigortaları'nın yaygınlaştırılması amacıyla bilgi alışverişinde bulunmak üzere TARSİM'e ziyaret gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve TARSİM Genel Müdürü Bekir Engürülü, hayvancılığın Türkiye'de önemli bir faaliyet alanı olduğunu belirtti.

Engürülü, bu doğrultuda Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için yoğun çalışmalar sürdürdüklerini paydaş kurumlara da roller düştüğünü vurgulayarak ziyaretlerinden ötürü birlik temsilcilerine teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi

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