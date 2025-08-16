TCMB, Zorunlu Karşılıklar Tebliği'nde Değişiklik Yaptı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kredi büyüme hesaplama dönemlerini 4 haftadan 8 haftaya çıkardı. Bu değişiklik resmi gazete ile yürürlüğe girdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de değişiklik yaparak kredi büyüme hesaplama dönemlerini 8 haftaya çıkardı.

TCMB tarafından hazırlanan "Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, TCMB, kredi büyüme sınırlarının 4 haftalık yerine 8 haftalık dönemler için uygulanmasına karar verdi. Kredi büyüme oranları değişmemekle birlikte, 8 haftalık dönem ile uyumlu olacak şekilde güncellendi.

Kaynak: AA / Yunus Türk - Ekonomi
Özlem Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim

Çerçioğlu'ndan çok konuşulacak çıkış! Erdoğan'la ilgili söylediği olay
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsveç'te camiye cuma namazı sonrası silahlı saldırı: 2 yaralı

Cuma namazı sonrası camiye silahlı saldırı! Yaralılar var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.