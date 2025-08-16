TCMB, Zorunlu Karşılıklar Tebliği'nde Değişiklik Yaptı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kredi büyüme hesaplama dönemlerini 4 haftadan 8 haftaya çıkardı. Bu değişiklik resmi gazete ile yürürlüğe girdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de değişiklik yaparak kredi büyüme hesaplama dönemlerini 8 haftaya çıkardı.
TCMB tarafından hazırlanan "Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğe göre, TCMB, kredi büyüme sınırlarının 4 haftalık yerine 8 haftalık dönemler için uygulanmasına karar verdi. Kredi büyüme oranları değişmemekle birlikte, 8 haftalık dönem ile uyumlu olacak şekilde güncellendi.
Kaynak: AA / Yunus Türk - Ekonomi