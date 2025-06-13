TCMB ve Çin Merkez Bankası Yeni İkili Para Takası Anlaşması İmzaladı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası ile Türk lirası ve Çin yuanı arasında ikili para takası anlaşmasını yenileyerek toplamda 189 milyar Türk lirası veya 35 milyar Çin yuanı değerinde takasa imkan tanıyan bir mutabakat zaptı imzaladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası, ikili para takası anlaşmasını yenilerken iki banka arasında renminbi takas düzenlemelerinin tesisine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

TCMB açıklamasında, TCMB ve Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankasının Türk lirası-Çin yuanı ikili para takası (swap) anlaşmasını yenilediği bildirildi.

Anlaşmanın TCMB Başkanı Fatih Karahan ile Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng tarafından imzalandığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Swap anlaşması, iki merkez bankası arasında güncel döviz kurlarını yansıtacak şekilde azami 189 milyar Türk lirası veya 35 milyar Çin yuanı değerinde yerel para birimi takasına imkan sağlayacaktır. Geçerlilik süresi 3 yıl olan anlaşma, tarafların karşılıklı uzlaşısı üzerine uzatılabilecektir. Anlaşma, para takası finansmanlı ticaret mutabakatı yoluyla ikili ticareti ve mali iş birliğini teşvik etme amacını taşımaktadır. Taraflar, swap anlaşması ile iki merkez bankası arasındaki iş birliğinin daha da güçleneceğini öngörmektedir."

Öte yandan TCMB ve Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankasının ikili ticaretin ve yatırımların kolaylaştırılmasının teşvik edilmesi amacıyla renminbi takas düzenlemelerinin tesisine ilişkin bir mutabakat zaptı imzaladığı kaydedilen açıklamada, "Anlaşma, başkanımız Fatih Karahan ile Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng tarafından imzalanmıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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