Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti Açıklaması

Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, son çeyrek için imalat sanayi anket verilerinin iç piyasa siparişlerinde artış gösterdiğini belirtti. Gelişmelerin, jeopolitik riskler ve küresel ticaret belirsizlikleri ile birlikte değerlendirildiği ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti'nde, imalat sanayi firmalarına yönelik anket verilerinin yılın son çeyreğinde kayıtlı iç piyasa siparişlerinde artışa işaret ettiği belirtilerek, "Son çeyreğe ilişkin göstergeler, talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin azalmasına karşın sürdüğünü ima etmektedir." ifadesine yer verildi.

TCMB Para Politikası Kurulunun 22 Ocak'taki toplantısına ilişkin özet yayımlandı.

Özette, küresel ticaret politikalarına ilişkin belirsizliklerin bir önceki PPK dönemine göre azalmaya devam ederken jeopolitik risklerin belirgin şekilde yükseldiği bildirildi.

Küresel büyüme tahminlerinde görülen sınırlı iyileşme eğiliminin mevcut PPK döneminde de sürdüğü vurgulanan özette, ticaret politikalarına ilişkin belirsizliklerin azalmış olmasına karşın, artan korumacılık ve son dönem jeopolitik gelişmelerin büyüme görünümü üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tuttuğu kaydedildi.

Bu çerçevede zayıf ve kırılgan görünümün devam edeceği, Türkiye'nin dış ticaret ortaklarının ihracat paylarıyla ağırlıklandırılan küresel büyüme endeksinin 2025 yılında yüzde 2,1 arttığı, 2026 yılında ise yüzde 2,4 artacağının tahmin edildiği belirtilen özette, "Küresel talep görünümündeki görece zayıf seyir ve arz yönlü gelişmeler, ham petrol fiyatlarını baskılamaya devam ederken enerji emtia fiyatları, düşük seyrini korumaktadır. Diğer taraftan, endüstriyel ve değerli metal fiyatları kaynaklı olarak enerji dışı emtia fiyatları, artış eğilimini sürdürmüştür. Jeopolitik riskler, özellikle ham petrol ve değerli metal fiyatlarında artış olasılığını güçlendirmektedir." ifadelerine yer verildi.

Enflasyon üzerindeki riskler küresel ölçekte geçerliliğini koruyor

Özette, enflasyon üzerindeki riskler küresel ölçekte geçerliliğini korurken merkez bankalarının bu riskleri gözeterek faiz indirimlerini sürdürdüğü belirtildi.

Son dönemde risk iştahındaki dalgalanmalara bağlı olarak, ülkeler bazında ayrışmakla birlikte, gelişmekte olan ülke hisse senedi piyasalarından portföy çıkışlarının gözlendiğine işaret edilen özette, küresel belirsizlikler ve jeopolitik gelişmelerin portföy hareketleri üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tuttuğu belirtildi.

Kasım ayında perakende satış hacim endeksinde aylık bazda yüzde 1,5, çeyreklik bazda ise yüzde 3 artış gerçekleştiği ifade edilen özette, şunlar kaydedildi:

"Altın hariç perakende satışların çeyreklik artışı daha düşük olmuştur. Aynı dönemde ticaret satış hacim endeksi, aylık bazda yüzde 0,5 artmış, çeyreklik bazda ise toptan ticaretteki azalış kaynaklı olarak yüzde 0,4 gerilemiştir. Hizmet üretim endeksi, kasım ayında sınırlı artış kaydetmiştir. Çeyreklik bazda ise ikinci çeyrekte başlayan yatay seyrin yılın son çeyreğinde de devam ettiği görülmektedir. Kartla yapılan harcamalar, son çeyrekte artışını sürdürmüştür. Diğer yandan, kart kullanım oranında son yıllarda görülen artışın etkisi dışlandığında tüketim harcamalarının daha ılımlı gerçekleştiği değerlendirilmektedir. Beyaz eşya satışları kasım ayında düşmüş, otomobil satışları aralık ayında gerilemekle birlikte son çeyrekte artışını sürdürmüştür. İmalat sanayi firmalarına yönelik anket verileri, yılın son çeyreğinde kayıtlı iç piyasa siparişlerinde artışa işaret etmiştir. Özetle, son çeyreğe ilişkin göstergeler, talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin azalmasına karşın sürdüğünü ima etmektedir."

(Sürecek)

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
