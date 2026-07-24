Enflasyon beklentileri temmuzda ayrıştı

Yıllık enflasyon beklentileri, temmuzda piyasa katılımcıları için yükselirken hane halkı ve reel sektör için geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2026'ya ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.

Buna göre, temmuzda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 0,14 puan artarak yüzde 23,95 seviyesine yükselirken, hane halkı için 1,19 puan düşerek yüzde 44,94 seviyesine, reel sektör için 0,60 puan azalarak yüzde 32,50 seviyesine geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı bir önceki aya göre 1,93 puan artarak yüzde 17,63 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA