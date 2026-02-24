Haberler

TCMB "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı

Yıllık enflasyon beklentileri, şubatta piyasa katılımcıları ve reel sektör için gerilerken, hanehalkı için değişmedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat 2026'ya ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.

Buna göre, şubatta, 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde 22,10 seviyesine, reel sektör için 0,90 puan düşerek yüzde 32'ye gerilerken, hanehalkı için değişmeyerek yüzde 48,81 seviyesinde gerçekleşti.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 4,63 puan azalarak yüzde 20,33 seviyesine geriledi.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
