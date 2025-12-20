Haberler

TCMB reeskont ve avans faiz oranlarını düşürdü

Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, vadesine en çok 3 ay kalan senetler için reeskont işlemlerinde iskonto faiz oranını yıllık yüzde 38,75'e, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranını ise yıllık yüzde 39,75'e düşürdü.

TCMB'nin Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Reeskont işlemlerinde iskonto faiz oranı yüzde 41,25, avans işlemlerinde faiz oranı ise yüzde 42,25 düzeyindeydi.

Kaynak: AA / Yunus Türk - Ekonomi
Haberler.com
500

