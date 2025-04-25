TCMB, Nisan Ayı Enflasyon Beklentilerini Açıkladı

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayında 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin piyasa katılımcıları ve reel sektör için arttığını, hanehalkı içinse değişmediğini açıkladı.

TCMB, Nisan 2025 dönemine ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı. Buna göre; 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 1 puan artarak yüzde 25,6 seviyesine, reel sektör için 0,6 puan artarak yüzde 41,7 seviyesine yükselirken, hanehalkı için değişmeyerek yüzde 59,3 seviyesinde gerçekleşti. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı, bir önceki aya göre 4,1 puan azalarak yüzde 27,2 seviyesinde gerçekleşti.