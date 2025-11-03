Haberler

TCMB'nin Toplam Rezervleri 185 Milyar Dolar Düşüş Gösterdi

Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 24 Ekim haftasında toplam rezervlerinin bir önceki haftaya göre 12 milyar 936 milyon dolar azalarak 185 milyar 506 milyon dolara gerilediğini açıkladı. Brüt döviz rezervleri 80 milyar 838 milyon dolara, altın rezervleri ise 104 milyar 667 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
1.11.202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
27.12.202464.31990.738155.057
24.01.202568.23299.328167.560
14.02.202572.475100.677173.152
14.03.202574.01398.069171.082
21.03.202574.78588.328163.114
04.04.202576.42277.838154.261
30.05.202583.16470.026153.190
05.06.202585.57370.306155.879
13.06.202586.54372.744159.289
20.06.202585.00170.697155.698
18.07.202585.26683.303168.567
25.07.202585.22386.625171.848
08.08.202586.75887.607174.365
15.08.202585.58290.928176.510
22.08.202585.23791.090176.327
29.08.202587.32691.031178.357
05.09.202590.93189.176180.107
26.09.202596.25486.699182.953
10.10.2025102.39787.337189.734
17.10.2025111.16987.273198.442
24.10.2025104.66780.838185.506

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
