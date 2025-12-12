Haberler

TCMB, piyasa katılımcılarının enflasyon beklentilerini açıkladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasa katılımcılarının yıl sonu tüketici enflasyonu ve faiz beklentilerini güncelledi. Enflasyon beklentisi yüzde 31,17, 12 ay sonrası yüzde 23,35, ve 24 ay sonrası için yüzde 17,45 olarak ifade edildi. Faiz oranı beklentisi ise yüzde 38,21 olarak belirlendi.

TÜİK, Aralık 2025 dönemine ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi verilerini açıkladı. Buna göre; katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 32,20 iken, bu anket döneminde yüzde 31,17 oldu. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,49 iken, bu anket döneminde yüzde 23,35 oldu. 24 ay sonrası için beklenti de bir önceki anket döneminde yüzde 17,69 iken, bu anket döneminde yüzde 17,45 olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİLERİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 39,35 iken, bu anket döneminde yüzde 38,13 oldu. Aralık ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 38,21 olarak gerçekleşti.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 43,42 TL iken, bu anket döneminde 43,06 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 50,62 TL iken, bu anket döneminde 51,08 TL olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Katılımcıların gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 2025 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,4 iken, bu anket döneminde yüzde 3,5 olarak gerçekleşti. GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi de bir önceki anket döneminde yüzde 3,8 iken, bu anket döneminde yüzde 3,9 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
