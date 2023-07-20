Üye Girişi
Haberler

Merkez Bankası, ihracatçının reeskont kredisi limitini 5 kat arttırdı! Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama geldi

Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası, ihracatçının finansmana erişimini kolaylaştırmak adına reeskont kredilerinin günlük limitini 300 milyon TL'den 1,5 milyar TL'ye çıkardı. Kararı yorumlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise "Programımızın en büyük önceliklerinden birisi ihracatın güçlü bir şekilde desteklenmesidir. İç talebi dengeleyici tedbirler alırken, ihracata da maksimum destek sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası, ihracatçının reeskont kredisi için bankaların günlük limitini 5 kat arttırdı. Kararla ilgili bir açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Programımızın en büyük önceliklerinden birisi ihracatın güçlü bir şekilde desteklenmesidir. İç talebi dengeleyici tedbirler alırken, ihracata da maksimum destek sağlayacağız." dedi.

İHRACATA TEŞVİK İÇİN LİMİT ARTIŞINA GİDİLDİ

İhracatı teşvik eden reeskont kredilerinde Merkez Bankası önemli bir karar aldı. Buna göre, ihracat finansman desteği sağlayan reeskont kredilerinin günlük limiti 300 milyon TL'den 1,5 milyar TL'ye çıkarıldı. Merkez Bankası, bu kararı ile ihracatçıların krediye erişimini desteklemeye devam ederken, aynı zamanda ihracat artışına katkı veren ihracatçıları da önceliklendirecek. KOBİ'lerin reeskont kredilerindeki payı da artırılıyor. Ayrıca, TCMB'nin sadeleşme süreci kapsamında reeskont kredilerinde yüzde 30 ilave döviz satış şartı ve önden döviz satış şartı gibi koşullar kaldırılıyor. Merkez Bankası, finansal kaynakların üretken alanlara yönlendirmesini sağlayarak verim ekonomisini destekliyor.

"MAKSİMUM DESTEK SAĞLAYACAĞIZ"

Alınan kararın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Mehmet Şimşek ise şu ifadeleri kullandı: "Programımızın en büyük önceliklerinden birisi ihracatın güçlü bir şekilde desteklenmesidir. İç talebi dengeleyici tedbirler alırken, ihracata da maksimum destek sağlayacağız. Yurtdışından temin ettiğimiz kaynakları ihracat ve yatırıma kanalize edeceğiz."

TCMB, ihracatçının reeskont kredisi limitini 5 kat arttırdı

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Kaynak: AA / Yıldız Taşdelen Erli - Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Merkez Bankası İhracat Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (5)

Haci Taştan:

Garibanin aon kurusuna kadar al zengin sirketlere ver. Sizin yaptiginiz ekonomi modelini yapmak icin o kadar okumaniza gerek yoktu.

Cevap Yaz08Yayından Kaldır
Güray Dilli :

Kur yükseliyor , ithal edilen ara malı pahalanıyor. İşlenip ihrac edilen mal da öyle. Kime ,kaça satacaksın. Teknoloji üretip satmadığın ,ara malını kendin üretmediğin sürece dışa mahkumsun. Parasını verdiğimiz F 35 leri almaya çalışacağımıza eskimiş F 16 ları almaya çalışıyoruz. Ben kime ,ne anlatıyom ya

Cevap Yaz05Yayından Kaldır
halil halil:

İhracatta ihracat olsa.tl nindeğerini düşürüp gıda malzemelerini ihraç ediyorlar.bu sayede avrupa burdan gıdayı ucuza alıp halkını enflasyondan koruyor .bizimkilerde halkını ucuz TL ile sefalete mahkum ediyor.parayı kazananlarda tüccarlar oluyor

Cevap Yaz037Yayından Kaldır
Tüm 5 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title