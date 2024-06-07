TCMB, ihracat bedelleri ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin satış yükümlülüğü oranlarını düşürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin TCMB'ye satış yükümlülüğü oranlarını yüzde 40'tan yüzde 30'a indireceği bildirildi.

Merkez Bankasının normalleşme adımları devam ederken, İhracat Genelgesi ve Görünmeyen İşlemler Genelgesi güncellendi.

Buna göre, TCMB'nin 10 Haziran'dan itibaren ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin bankalara satılan bölümünün TCMB'ye satış yükümlülüğü oranlarını yüzde 40'tan yüzde 30'a düşüreceği ifade edildi.