TCMB Ekim 2023 Fiyat Gelişmeleri Raporu Açıklandı

Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı rapora göre, Ekim ayında gıda enflasyonu yüzde 34,87'ye, yıllık enflasyon ise yüzde 32,87'ye geriledi. Taze meyve ve sebze fiyatlarının tarihi eğiliminin altında seyrettiği belirtilirken, enerji fiyatlarının artışı ve diğer temel mal gruplarındaki enflasyon eğilimleri de değerlendirilmiştir.

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) "Fiyat Gelişmeleri Raporu"nda, enflasyonun ana eğiliminin yavaşladığı belirtilerek, gıda enflasyonuna ilişkin, "Taze meyve ve sebze fiyatları tarihsel eğiliminin altında seyrederek, gıda fiyatlarında daha olumsuz bir görünümü sınırlamıştır. İşlenmiş gıda grubu fiyatları bir önceki aya kıyasla yüzde 2,51 oranında artmış; bu grupta ekmek-tahıllar, katı-sıvı yağlar, et ürünleri, çay-kakao yanında çiğ süt alım fiyatının yansımasıyla süt ürünleri kalemleri öne çıkmıştır" ifadelerine yer verildi.

TCMB raporunda, ekim ayında tüketici fiyatlarının yüzde 2,55 oranında yükseldiği ve yıllık enflasyonun yüzde 32,87 seviyesine gerilediği kaydedildi. Rapora göre, gıda ve hizmet kalemlerinin aylık fiyat artışlarında öne çıkan gruplar olduğu belirtilirken, zirai don ve kuraklık kaynaklı arz yönlü unsurların etkisiyle gıda fiyatlarındaki olumsuz seyrin hız kesse de sürdüğü ifade edildi. Raporda, "Taze meyve ve sebze fiyatları tarihsel eğilimin altında seyrederek, gıda fiyatlarında daha olumsuz bir görünümü sınırlamıştır" denildi.

Hizmet enflasyonu yatay seyretti

Rapora göre, hizmet grubunda aylık fiyat artışı yüzde 1,79 olurken, grup yıllık enflasyonu yüzde 44,44'e geriledi. Kira kaleminde aylık artış yüzde 3,74 olurken, grup yıllık enflasyonu yüzde 66,28'e geriledi. Ulaştırma hizmetlerinde fiyatlar yüzde 1,81 oranında arttı, bu grupta yıllık enflasyon yüzde 41,33'e yükseldi. Lokanta ve otel fiyatları yüzde 1,34 oranında artarken, haberleşme hizmetlerinde artış yüzde 0,69 oldu.

Temel mal grubunda mevsimsel artış oldu

Temel mal grubu fiyatları ekim ayında mevsimsel etkilerle yüzde 3,20 oranında yükselirken, yıllık enflasyon 0,66 puan düşüşle yüzde 19,23'e geriledi. Giyim ve ayakkabı grubunda yeni sezon geçişine bağlı olarak fiyatlar yükseldi. Raporda, "Giyim ve ayakkabı grubu fiyatları yeni sezon geçişine bağlı mevsimsel etkilerle aylık bazda yükselirken, giyim dışında kalan mallar ılımlı bir seyir izlemiştir" ifadelerine yer verildi. Dayanıklı tüketim mallarında ise aylık artış yüzde 0,91 ile önceki aya kıyasla yavaşladı.

Enerji fiyatları yüzde 1,28 arttı

Raporda, enerji fiyatlarının ekim ayında yüzde 1,28 oranında arttığı, grup yıllık enflasyonun ise yüzde 34,64 olduğu kaydedildi. Verilere göre, şebeke suyu, tüp gaz ve katı yakıt kalemlerindeki fiyat artışları öne çıkarken, akaryakıt fiyatları görece yatay seyretti.

Gıda enflasyonu yüzde 34,87 olarak gerçekleşti

Gıda ve alkolsüz içecek fiyatları ekim ayında yüzde 3,41 oranında arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 34,87 olarak kaydedildi. İşlenmemiş gıda alt grubunda yıllık enflasyon yüzde 34,66, işlenmiş gıdada ise yüzde 34,71 oldu. Raporda, taze meyve ve sebze fiyatlarının tarihsel eğiliminin altında seyrettiği belirtilerek, "Gıda fiyatlarında daha olumsuz bir görünümü sınırlamıştır. İşlenmiş gıda grubu fiyatları bir önceki aya kıyasla yüzde 2,51 oranında artmış; bu grupta ekmek-tahıllar, katı-sıvı yağlar, et ürünleri, çay-kakao yanında çiğ süt alım fiyatının yansımasıyla süt ürünleri kalemleri öne çıkmıştır" denildi.

Üretici fiyatları yıllık yüzde 27'ye çıktı

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ekim ayında yüzde 1,63 arttığı aktarılan raporda, yıllık Yİ-ÜFE enflasyonunun 0,41 puan artarak yüzde 27'ye yükseldiği belirtildi. Enerji fiyatları üretici tarafında yüzde 0,65 gerilerken, dayanıklı mallarda altın fiyatlarındaki yükselişin etkisinin belirgin olduğu vurgulandı. Raporda, "Bu görünüm altında, aylık enflasyonun ana eğilimi bir önceki aya kıyasla zayıflamıştır" ifadesine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Kilis
Haberler.com

