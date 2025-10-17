TCMB'den BKM'ye Suç Duyurusu

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Bankalararası Kart Merkezi'nde (BKM) yürütülen denetim sonucunda hazırlanan raporda suç unsuru taşıyan bulgulara rastlanması üzerine 6 Aralık 2024'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

TCMB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bankamız, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un 8. maddesinin dördüncü fıkrası doğrultusunda Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) hissedarı olup, BKM'de belirli dönemlerde denetim faaliyeti gerçekleştirmektedir.

Bu kapsamda, Bankamız Başkanlık Makamının 6 Şubat 2024 tarihli onayı ile BKM'de TCMB Denetim Genel Müdürlüğünce bir denetim süreci başlatılmıştır. Yürütülen denetim sonucunda hazırlanan İnceleme Raporunda suç şüphesi içeren bazı bulguların yer alması üzerine, Bankamızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 6 Aralık 2024 tarihinde suç duyurusunda bulunulmuştur. Konuya ilişkin olarak devam eden yargı süreci, Bankamız ve BKM tarafından titizlikle takip edilmektedir."