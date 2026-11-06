Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

TCMB Başkanı Karahan, yılın son Enflasyon Raporu'nu 12 Kasım'da açıklayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın son Enflasyon Raporu 2026-IV'ün tanıtımı için 12 Kasım Perşembe saat 10.30'da TCMB İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesi'nde toplantı düzenleyecek. Toplantı, TCMB'nin internet sitesi ile X ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan yılın son Enflasyon Raporu'nu 12 Kasım'da İstanbul'da açıklayacak.

TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Karahan Enflasyon Raporu 2026-IV"ün tanıtımı amacıyla 12 Kasım Perşembe günü saat 10.30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Fiziki ortamda gerçekleştirilecek toplantı, TCMB'nin internet sitesi ile X sosyal medya platformu ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın üçüncü Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısında 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28 olarak yukarı yönlü güncellediklerini belirterek, "Enflasyonun 2027 yıl sonunda yüzde 15'e, 2028 yıl sonunda ise yüzde 9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA
Trabzonspor'da Thomas Reis ile ilk! 7 maçlık seri sona erdi

Dün gece bir ilki yaşadı! Herkes şokta
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül'ün tutuklanmasının ardından Şamil Tayyar'dan olay sözler: Büyük sürprizlere hazır olun

Fatma Betül'ün ardından olay sözler: Erdoğan tüm kapıları araladı
İtalyan şefin ananas inadı işinden etti

Pizza kavgası mahkemede bitti!
Vincenzo Italiano: 3 puanı çöpe attık, çok sinirliyim16

Italiano maç sonunda ağzından alev saçtı!
Allan Saint-Maximin'den 26 milyon Euro'luk çılgın teklife ret

Bu adam gerçekten de delirmiş! Reddettiği teklifi görmeniz lazım
İngiltere'de korkutan tablo! Her gün 1021 kişiye kanser teşhisi

Korkulan oldu! Her gün 1000'den fazla vaka
BDDK, Golden Global Yatırım Bankası AŞ'nin faaliyet iznini kaldırdı

Dev bankanın faaliyet izni kaldırıldı
Netflix'in 10. yıl gecesinde Bahar Candan kapıda kaldı! Nedeni şaşırttı

Netflix gecesinde kapıda kaldı! Tuhaf mimikleriyle açıklama yaptı