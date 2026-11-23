TCMB Başkanı Karahan, TL talebi desteklenirse politika faizini de kullanacağını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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TCMB Başkanı Karahan, TL'ye talebin desteklenmesi gerekirse başta politika faizi olmak üzere makroihtiyati ve likidite araçlarını kullanabileceklerini söyledi. Karahan'ın açıklaması, TL talebinin gerektiğinde bu araçlarla desteklenebileceğine işaret etti.
TCMB Başkanı Karahan: "TL'ye talebin desteklenmesi gerekirse başta temel aracımız olan politika faizi olmak üzere makroihtiyati ve likidite araçlarımızı kullanabiliriz"
Kaynak: AA