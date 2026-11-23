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TCMB Başkanı Fatih Karahan: "Rezerv kompozisyonu ve likidite açısından birçok enstrümana sahibiz. Bu konuda proaktif, esnek ve kontrollü bir yaklaşım izliyoruz"

Kaynak: AA