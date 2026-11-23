TCMB Başkanı Karahan rezerv ve likiditede proaktif yaklaşım izlediklerini anlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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TCMB Başkanı Fatih Karahan, rezerv kompozisyonu ve likidite açısından birçok enstrümana sahip olduklarını belirtti. Karahan, bu konuda proaktif, esnek ve kontrollü bir yaklaşım izlediklerini ifade etti.
TCMB Başkanı Fatih Karahan: "Rezerv kompozisyonu ve likidite açısından birçok enstrümana sahibiz. Bu konuda proaktif, esnek ve kontrollü bir yaklaşım izliyoruz"
Kaynak: AA