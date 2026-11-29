ZUHAL DEMİRCİ / BURHAN SANSARLIOĞLU - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, rezerv görünümünde kendileri için en önemli olan unsurun aslında yurt içi yerleşiklerin, özellikle de hane halkının Türk lirası talebi olduğunu belirterek, "Bu konudaki son veriler Türk lirası talebinin istikrarlı ve güçlü bir şekilde devam ettiğini bize gösteriyor. Küresel oynaklığın Türk lirası talebini etkilememesi adına biz geçen hafta içinde proaktif bir şekilde Türk lirası talebini destekleyici adımları attık." dedi.

Karahan, AA muhabirine, rezervler ile Türk lirası talebine ilişkin görünüm ve makroekonomik duruma dair değerlendirmede bulundu.

Enflasyonun ana eğilimindeki düşüşün devam ettiğini anlatan Karahan, cari dengede de savaşın olumsuz etkilerine rağmen oldukça sınırlı bir bozulma görüldüğünü ifade etti. Karahan, "Dolayısıyla makroekonomik temellerimizin sağlam olduğunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz." diye konuştu.

Bununla beraber son dönemde rezervlerde bir gerilemenin söz konusu olduğunu dile getiren Karahan, şunları kaydetti:

"Bunun kaynaklarını incelediğimizde de altın fiyatlarındaki düşüşün ve küresel portföy hareketlerinin etkili olduğunu görüyoruz. Bir de bunların yanında firmaların bir miktar döviz talebi söz konusu. Yılın sonunda cari açık verdiğimiz bir dönemde olduğumuz için firmaların döviz ihtiyacının artması beklenen bir durum yani olağan bir gelişme."

Karahan, küresel portföy hareketlerine bakıldığında da burada gelişmiş ülkelerdeki faiz artışlarının ve savaşın devam eden etkilerinin öne çıktığını vurguladı.

Son dönemde portföy çıkışlarındaki hızlanmada ise yapay zeka odaklı yatırımların getirilerine dair ortaya çıkan belirsizliklerin etkili olduğuna işaret eden Karahan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bazı yatırımcılar ek teminat taleplerini karşılayabilmek adına varlıklarını satmak durumunda kaldı. Bu da ülkemizden portföy çıkışı olarak bize yansıdı. Aynı dalganın altın fiyatlarında düşüşe sebep olması da altın rezervlerimizin döviz cinsinden gerilemesine neden oldu. Rezerv görünümünde bizim için en önemli olan unsur aslında yurt içi yerleşiklerin Türk lirası talebi, özellikle de hane halkının. Bu konudaki son veriler Türk lirası talebinin istikrarlı ve güçlü bir şekilde devam ettiğini bize gösteriyor. Küresel oynaklığın Türk lirası talebini etkilememesi adına biz geçen hafta içinde proaktif bir şekilde Türk lirası talebini destekleyici adımları attık. Her zaman vurguladığımız gibi rezervlerimizi bu tür dönemlerde şoklara tampon olabilmesi amacıyla biriktiriyoruz."

Karahan, bu tür dalgalanmaları son üç yılda birçok kez yaşadıklarını ve başarıyla yönettiklerini belirterek, "Önümüzdeki sürecin de benzer şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA