Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

TCMB Başkanı Karahan: "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeleri dikkate alarak likidite imkanlarını gözden geçirdik, haftalık repo ihaleleriyle sağladığımız fonlama miktarını artırdık."

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TCMB Başkanı Karahan: "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeleri dikkate alarak likidite imkanlarını gözden geçirdik, haftalık repo ihaleleriyle sağladığımız fonlama miktarını artırdık.

TCMB Başkanı Karahan: "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeleri dikkate alarak likidite imkanlarını gözden geçirdik, haftalık repo ihaleleriyle sağladığımız fonlama miktarını artırdık."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 20 sitede yayınlandı.
Kalabalığın aynı anda yaptığı hareketin nedeni ilginç

Herkes aynı anda ağzını açtı! Nedeni pes dedirtecek cinsten
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül'ün 15 Eylül'deki paylaşımına bakın! Önce övdü, sonra vurgun yaptı45

Şu ikiyüzlülüğe bakar mısınız?

Anaokulu öğretmeni keşfetmişti! 10 yaşındaki Talha, Berlin'deki olimpiyattan 2 altın madalyayla döndü

Öğretmeni anaokulunda keşfetti! Talha, Berlin'den 2 altınla döndü
BDDK, Golden Global Yatırım Bankası AŞ'nin faaliyet iznini kaldırdı

Dev bankanın faaliyet izni kaldırıldı
Burun estetiğinde ölen Hatice'nin raporunda 'özen eksikliği' çıktı! Anestezi doktoruna soruşturma izni

Burun estetiği ölümle bitmişti! Raporda o eksiklik ortaya çıktı
Konya'da 21 yıllık sır çözüldü! Ömer Faruk Akıllı cinayetinde 5 tutuklama

21 yıllık faili meçhul çözüldü! 5 ilde baskın, 5 tutuklama
Yüz gerdirme ameliyatı sonrası ölen Dr. Emine Yılmaz toprağa verildi! Radyolog eşi ihmal iddiasıyla yasal süreç başlattı

Eşinden ihmal iddiası! 11 saatlik ameliyatta o ilaç detayı
Emre Belözoğlu'nun Liverpool maçı öncesi konuşması ortaya çıktı

Liverpool maçı öncesi söyledikleri ortaya çıktı