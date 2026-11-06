TCMB Başkanı Karahan: "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeleri dikkate alarak likidite imkanlarını gözden geçirdik, haftalık repo ihaleleriyle sağladığımız fonlama miktarını artırdık."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
TCMB Başkanı Karahan: "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeleri dikkate alarak likidite imkanlarını gözden geçirdik, haftalık repo ihaleleriyle sağladığımız fonlama miktarını artırdık.
TCMB Başkanı Karahan: "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeleri dikkate alarak likidite imkanlarını gözden geçirdik, haftalık repo ihaleleriyle sağladığımız fonlama miktarını artırdık."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı