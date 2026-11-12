TCMB Başkanı Karahan enflasyonun 2029 sonunda yüzde 9'a gerileyeceğini öngördü

TCMB Başkanı Karahan enflasyonun 2029 sonunda yüzde 9'a gerileyeceğini öngördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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TCMB Başkanı Karahan, 2027 yıl sonu için yüzde 21, 2028 yıl sonu için yüzde 13,5 ve 2029 yıl sonu için yüzde 9 enflasyon öngördü. Karahan'ın açıklamasına göre enflasyon 2029 yıl sonunda yüzde 9'a gerileyecek.
TCMB Başkanı Karahan: "Enflasyonun 2027 yıl sonunda yüzde 21'e, 2028 yılı sonunda yüzde 13,5'e, 2029 yıl sonunda yüzde 9'a gerileyeceğini öngörüyoruz"
Kaynak: AA