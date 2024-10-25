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Enflasyondaki düşüş konut sektöründe de fahiş fiyatların gerileme eğilimine girmesini sağlıyor

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Washington'daki sunumunda dezenflasyon sürecinin doğru yolda ilerlediğini belirtti. Karahan, kira enflasyonunda aşağı yönlü bir eğilim olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Washington'da gerçekleştirdiği "Türkiye'de Enflasyon Görünümü" başlıklı sunumunda, "Dezenflasyon süreci doğru yolda ilerliyor." dedi.
Karahan, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının Washington'da yapılan yıllık toplantıları kapsamında, "Türkiye'de Enflasyon Görünümü" başlıklı sunum gerçekleştirdi. "Dezenflasyon süreci doğru yolda ilerliyor. Temel enflasyon trendi gerilemeye devam ediyor." diyen Karahan, hizmet enflasyonu ve yönetilen fiyatların dezenflasyonun hızını sınırladığını aktardı. Karahan, geriye dönük endeksleme kapsamındaki kalemlerin hizmet enflasyonunu artırdığını söyledi.

"KONUTTA FAHİŞ FİYATLAR TERSİNE DÖNÜYOR"

Öncü göstergelerin kira enflasyonunda aşağı yönlü bir eğilim olduğunu ortaya koyduğunu dile getiren Karahan, şirketlerin fiyatlama davranışlarının iyileşmeye devam ettiğini belirtti.

Fiyat değişimlerinin görülme olasılığının azaldığını bildiren Karahan, reel sektörün enflasyona ilişkin beklentilerinin iyileşmeye devam ettiğini vurguladı.

"EKONOMİK AKTİVİTELER YAVAŞLADI"

Karahan, ekonomik aktivitenin yavaşladığını aktardı.

İç talebin yavaşlamayı sürdürdüğüne işaret eden Karahan, 12 aylık enflasyon beklentilerinin gerilemeye devam ettiğini kaydetti. Karahan, Türk lirası mevduatın payının artmayı sürdürdüğünü dile getirerek, Türk lirasına geçişin yüksek olmasıyla kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında düşüşün devam ettiğini kaydetti.

Kredi faizlerindeki düşüşün enflasyon beklentilerinde iyileşmeye işaret ettiğini vurgulayan Karahan, döviz rezervlerinde hızlı bir artış gerçekleştiğini belirtti.

Enflasyondaki düşüş konut sektöründe de fahiş fiyatların gerileme eğilimine girmesini sağlıyor
Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Uluslararası İlişkiler Fatih Karahan Dezenflasyon Washington Ekonomi Türkiye Finans Döviz

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Yorumlar (2)

Hakan Acar:

Sektörden birisi olarak yazıyorum, kiralar ev fiyatlarına göre çok çok yüksek. Ev fiyatları bankaların kredi vermemesi sebebiyle çok artmadı. Bir puan bile faiz indirimine başlansa göreceğim o zaman ev fiyatlarını.

5
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Haci Taştan:

Palavra. Masal anlatmayin bankalar kredi vermediginden ev alan yok o yuzden fiyatlarda 200-600 bin arasi yukselis oldu. Ama kiralar dusmedi hala yukseliyor

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0
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