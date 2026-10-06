TCMB Başkanı Kahraman, bankaların borç limitlerini 10 kat artırdıklarını söyledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Kahraman, "Finansal sistemimizin temelleri oldukça sağlam. Fiyat istikrarı hedefinden taviz vermeden finansal istikrarı destekleyen tutumumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Plan ve Bütçe Komisyonu TBMM'de sona erdi. Bu kapsamda komisyonda, TCMB Başkanı Fatih Kahraman'ın sunumunun ardından komisyon üyeleri görüşlerini bildirdi ve sorular alındı. Daha sonra soruları yanıtlayan Kahraman, bazı yatırım fonlarının tasfiye sürecine girdiğini hatırlatarak bu konuya finansal istikrar açısından baktıklarını dile getirdi. Kahraman, "Biz bu süreçte bankaların likidite erişimini kolaylaştırmak için repo ihale tutarlarını arttırdık. Bankaların borç alabilme limitlerini 10 kat arttırdık. Teminat olarak kullanılan burada tüfeye endeksli kıymetlerin ve YP cinsi teminatların iskonto oranlarını da yüzde 10'a düşürdük. Ayrıca bankaların TL zorunlu karşılıklarda bloke olarak tutmaları gereken oranları yani iki hafta bir süre içinde dokunamadıkları oranları da düşürdük. Bunlar likidite yönetimi konusunda biraz daha finansal piyasaları esneklik getirmiş oldu" ifadelerini kullandı.

"Finansal sistemin genelini etkileyen bir sorun olmadığını değerlendiriyoruz"

Önceliklerinin geçmişte görülen sorunların yayılmaması olduğunun altını çizen Kahraman, "Bu adımlar neticesinde de baktığımızda fon piyasasının genelinin sağlıklı işlemeye devam ettiğini, finansal sistemin genelini etkileyen bir sorun olmadığını değerlendiriyoruz. Türk lirası tercihine bakacak olursak da bunun Eylül öncesi Türk lirası payı ile uyumlu olduğunu, bu doğrultuda da Türk lirası payının fonlara dahil edilse de edilmese de yatay seyrettiğim dolayısıyla orada bir dövize ya da altına yönelim olmadığını ciddi bir anlamda olmadığını görüyoruz" açıklamasında bulundu.

"Fiyat istikrarı hedefinden taviz vermeden finansal istikrarı destekleyen tutumumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz"

Kahraman, "Finansal sistemimizin temelleri oldukça sağlam. Kurumlarımız yüksek koordinasyon içinde çalışmakta. Merkez Bankası olarak fiyat istikrarı hedefinden taviz vermeden finansal istikrarı destekleyen tutumumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Türk lirasına olan güvenin güçlü bir şekilde devam ettiğini şu anki veriler ışığında söyleyebiliriz"

Fon meselesine ilişkin değerlendirmede bulunan Kahraman, "Burada baktığımızda önemli olan unsur aslında tasfiye sürecindeki fonların finansal sistemin geri kalanıyla ilgili olan bağlantısı. Çünkü burada yayılma riskini belirleyen temel unsur bu bağlar. Burada bu bağın zayıf olduğunu kalan kısımda görüyoruz. Dolayısıyla finansal sisteme Türk lirasına olan güvenin güçlü bir şekilde devam ettiğini en azından şu anki veriler ışığında söyleyebiliriz. Sıkı parasal duruş burada önemli. Bankamızın ve ilgili kurumların eş güdüm içinde aldığı önlemler sayesinde de yayılma riskinin şu an için sınırlı kaldığını açıkçası değerlendiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Sıkı para politikası ve tercihlerini desteklemeye devam edeceğiz"

Para politikasının sıkı olmasının bu süreçte negatif yansımaları sınırlayacağına dikkati çeken Kahraman, "Yurt içi finansal piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmalar rağmen yurt içi kaynaklı döviz talebinde de sınırlı bir artış gözlemledik açıkçası. Sıkı para politikası ve tercihlerini desteklemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Söz konusu bankaların sektörün toplama içindeki payı oldukça düşük"

TMSF'ye devredilen bankaların sorulması üzerine Kahraman, "Söz konusu bankaların sektörün toplama içindeki payı oldukça düşük. Bu bankaların bankacılık sisteminin küçük olması tek başına yeterli değil. Sistemin geri kalanıyla ilişkisi de önemli yayılma riski açısından. Burada bankacılık sistemin geri kalanı veya sektör bağlantılarının çok sınırlı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu gelişmenin herhangi bir sistemik riske yol açmasını şu anda beklemiyoruz" yanıtını verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı