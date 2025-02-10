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TCMB Başkanı Fatih Karahan Uşak'ta İş Dünyası ile Buluştu

TCMB Başkanı Fatih Karahan Uşak'ta İş Dünyası ile Buluştu
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Uşak'ta iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Karahan, Uşak Valisi Naci Aktaş'ı ziyaret ettikten sonra TCMB Para Politikaları ve Makroekonomik Görünüm Toplantısı'na katıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Uşak'ta, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.

Karahan, kentteki temasları kapsamında Uşak Valisi Naci Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

Karahan, daha sonra Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen "TCMB Para Politikaları ve Makroekonomik Görünüm Toplantısı"na katıldı.

Basına kapalı devam edilen toplantıya, Uşak Valisi Aktaş, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, oda ve borsa başkanları, iş dünyasının temsilcileri ile kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Ekonomi
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