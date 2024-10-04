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TCMB: Konut kredisi kullanımı yıl sonunda kolaylaştırılabilir

TCMB: Konut kredisi kullanımı yıl sonunda kolaylaştırılabilir
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın raporuna göre, 2024'ün üçüncü çeyreğinde bankaların işletmelere uyguladıkları kredi standartları sıkılaşmaya devam ederken, yılın son çeyreğine ilişkin beklentiler ise zayıflama yönünde. Aynı raporda, yılın son çeyreğinde konut kredisi kullanımına ilişkin standartların hafifletileceği tahminine yer verildi.

Yüksek kiralarla birlikte, bankaların konut kredi kullanımı konusunda isteksiz davranması ev sahibi olmak isteyenleri zor durumda bırakıyor. Ancak son tahminlere göre bu yılın sonunda konuya ilişkin sürprizler olabilir.

TCMB'nin bankaların 2024'ün üçüncü çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ile 2024'ün son çeyreğine ilişkin beklentilerini içeren "Banka Kredileri Eğilim Anketi" yayımlandı. Ankete göre, bu yılın üçüncü çeyreğinin alt kırılımları incelendiğinde, tüm kredi türlerine uygulanan standartlarda sıkılaşma gözlendi.

"KONUT KREDİ KULLANIMI KOLAYLAŞTIRILABİLİR"

Bu yılın üçüncü çeyreğinde tüm bireysel kredi türlerine uygulanan standartlarda sıkılaşmanın devam ettiği görülürken, yılın son çeyreği için bankaların beklentisi, konut kredilerine uygulanan standartların gevşemeye başlayacağı, taşıt kredilerine uygulanan standartlardaki sıkılaşma seyrinin sona ereceği, diğer bireysel kredi türlerine uygulanan standartlardaki sıkılaşma seyrinin ise devam edeceği yönünde oldu.

KREDİ TALEPLERİNDE DÜŞÜŞ GÖZLEMLENDİ

Anket sonuçları kredi talebi açısından incelendiğinde, genel olarak işletmelere verilen kredilere olan talepteki azalış yönlü seyir 2024'ün üçüncü çeyreğinde de zayıflayarak devam etti. Alt kırılımlar incelendiğinde, yabancı para cinsinden açılan krediler dışındaki tüm kredilere olan talepte azalış gözlendi. Bu yılın son çeyreğinde de genel olarak işletmelere verilen kredilere olan talepteki azalışın zayıflayarak devam etmesinin beklendiği belirtildi.

"TAŞIT KREDİ TALEPLERİ ARTACAK"

2024 yılının üçüncü çeyreğinde, konut ve diğer bireysel kredi talebindeki azalış seyri yerini artışa, taşıt kredi talebinde bir önceki çeyrekte görülen artış ise yerini tekrar azalışa bırakırken, son çeyrek için bankaların beklentisi, konut ve diğer bireysel kredi talebindeki artışın devam edeceği, taşıt kredi talebindeki azalışın ise tekrar artışa döneceği yönünde oldu.

"KREDİLERDE GEVŞEME BEKLENİYOR"

Bankaların fon sağlama imkanlarının gelişimi incelendiğinde, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde yurt içi fonlama koşullarında sıkılaşma yönlü, yurt dışı fonlama koşullarında ise gevşeme yönlü seyrin devam ettiği görüldü. Yılın son çeyreği için yurt içi fonlama koşullarındaki sıkılaşmanın yerini gevşemeye bırakması, yurt dışı fonlama koşullarındaki gevşemenin ise güçlenerek devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ekonomi Finans Banka

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Yorumlar (3)

ismail bey :

Kredi faizleri düşürülmeden önce ev fiyatları tapuya beyan edilsin... sonra kampanya yapılsın... Ev fiyatları yükseldikten sonra bir anlamı kalmıyor...

7
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erkan yüksel:

KIMSE IYI BIRSEY BEKLEMESIN BU ULKEDE ..ALGIDAN BASKA..

5
0
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dehide:

Ekonomi düzeliyor artık herkes eskisi gibi ev alabilecek. Sabır edin diyorduk şimdi karşılığını almaya başladık

0
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