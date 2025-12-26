Haberler

Merkez Bankası: 12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri Piyasa Katılımcıları İçin Yüzde 23,35'e Geriledi

Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin enflasyon beklentilerini yayımladı. Piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkı için yılsonu enflasyon beklentileri önceki aya göre düştü.

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini yayımladı. Buna göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,14 puan azalarak yüzde 23,35 seviyesine, reel sektör için 0,90 puan azalarak yüzde 34,80 seviyesine, hanehalkı için 1,34 puan azalarak yüzde 50,90 seviyesine geriledi.

TCMB'den yapılan açıklamada, Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri'nin elde edildiği kaydedildi.

Buna göre, 2025 yılı Aralık ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,14 puan azalarak yüzde 23,35 seviyesine, reel sektör için 0,90 puan azalarak yüzde 34,80 seviyesine, hanehalkı için 1,34 puan azalarak yüzde 50,90 seviyesine geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,30 puan azalarak yüzde 24,53 seviyesinde gerçekleşti.

