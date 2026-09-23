Haberler

TCMB anketinde 12 ay sonrası enflasyon beklentisi hanehalkında yüzde 45,60'a çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+21 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TCMB'nin Eylül ayı Sektörel Enflasyon Beklentileri raporuna göre 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcılarında yüzde 23,70, hanehalkında yüzde 45,60 oldu. Reel sektör beklentisi yüzde 32,50'ye geriledi.

Eylül ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,01 puan artarak yüzde 23,70 seviyesine, hanehalkı için 0,02 puan artarak yüzde 45,60 seviyesine yükselirken, reel sektör için 0,30 puan azalarak yüzde 32,50 seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı Sektörel Enflasyon Beklentileri raporunu yayımladı. İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğiyle yürütülen Hanehalkı Beklenti Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

2026 yılı Eylül ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,01 puan artarak yüzde 23,70 seviyesine, hanehalkı için 0,02 puan artarak yüzde 45,60 seviyesine yükselirken, reel sektör için 0,30 puan azalarak yüzde 32,50 seviyesine geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,60 puan azalarak yüzde 16,25 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Thomas Reis istedi, Trabzonspor harekete geçti! Dünya yıldızı geliyor

Trabzonspor'dan Boateng bombası!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Macron’dan BM kürsüsünde Gazze çıkışı: Hepimiz utanmalıyız

Liderlerin gözünün içine baka baka haykırdı: Hepimiz utanmalıyız

Netanyahu ABD'ye ayak basıp kaçacak! Korku planları değiştirdi

Dünya liderlerinin katıldığı zirve için gündem yaratacak karar
Samsun Bafra'daki saman deposu yangınında yaklaşık 20 milyon lira zarar oluştu

16 saatlik yangından geriye büyük yıkım kaldı! Zarar 20 milyon lira
Kamyon kasasından düşen 7 pitbull cinsi köpek çevredeki insanlara saldırdı: 4 yaralı

Kamyon kasasından yola düşen 7 pitbull dehşet saçtı! Çok sayıda yaralı
Amedspor'da bilet izdihamı: Tam 122 bin kişi

Amedspor'da izdiham: Tam 122 bin kişi...
Menderes Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon! Eski başkanvekili dahil 9 şüpheli gözaltında

Eski başkanvekili dahil çok sayıda gözaltı
Erdoğan BM'de konuşurken skandal görüntü! Şara telefonundan başını kaldırmadı

Skandal görüntü! Erdoğan konuşurken telefonundan başını kaldırmadı