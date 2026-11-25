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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 26 Kasım, 2 Aralık ve 28 Aralık vadeli Türk lirası (TL) depo alım ihaleleri açtı.

TCMB'nin bugün açtığı 28 Aralık ve 2 Aralık vadeli TL depo alım ihalelerinin her birinde ihale miktarları 50 milyar lira, 26 Kasım vadeli depo alım ihalesinde ise ihale miktarı 500 milyar lira olarak belirlendi.

Kaynak: AA