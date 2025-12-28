TCMB, 2026 Yılı Para Politikası'nı yayımladı Açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB), uluslararası rezervler güçlendirilirken, rezerv kompozisyonunun iyileştirilmesine yönelik çalışmalara 2026 yılında da devam edileceği bildirildi.

TCMB, gelecek yıl izlenecek politikalara dair bir yol haritası niteliği taşıyan 2026 Yılı Para Politikası'nı yayımladı.

Politika metninde, gelecek yıl mevcut kur rejiminin sürdürüleceği belirtilerek, TCMB'nin, döviz kurlarının seviyesine ilişkin herhangi bir hedefi olmayıp, kurların düzeyini ya da yönünü belirleme amacıyla herhangi bir döviz alım ya da satım işleminin yapılmayacağı ifade edildi.

TCMB'nin döviz piyasasının etkin bir şekilde çalışabilmesi ve sağlıklı fiyat oluşumlarının desteklenmesi amacıyla döviz kuru gelişmelerini ve buna ilişkin risk faktörlerini yakından takip etmeye ve gerekli önlemleri alarak ilgili araçları kullanmaya devam edeceğine işaret edilen metinde, 2025 yılının ekim ayında piyasa koşulları göz önüne alınarak Türk lirası karşılığında yurt içinde cevherden üretilen altın alımı işlemlerine ara verildiği aktarıldı.

Metinde, 2026 yılında piyasa koşulları çerçevesinde bankalarla lokasyon swap işleminin gerçekleştirilebileceği belirtilerek, "TCMB nezdindeki Döviz Depo Piyasasında bankalara yaklaşık olarak toplam 50 milyar dolar limit ile bir hafta ve bir ay vadeli döviz likiditesi imkanı sağlanmaya devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

"Rezerv kompozisyonunun iyileştirilmesine yönelik çalışmalara 2026 yılında da devam edilecek"

Politika metninde, bankaların TCMB'ye kendilerine tanınan limitler çerçevesinde ve çeşitli vadelerde teminat döviz deposu veya altın deposu getirebileceği bildirildi.

Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından uluslararası rezervlerin güçlendirilmesinin büyük önem arz etmekte olduğuna dikkati çekilen metinde, şu ifadelere yer verildi:

"2025 yılında uluslararası rezervler artış eğilimini korumuş ve brüt rezervler 35,7 milyar dolar yükseliş kaydederek 12 Aralık 2025 itibarıyla 190,8 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Swap hariç net rezervler ise yılbaşından 12 Aralık 2025 tarihine kadar olan dönemde 20,8 milyar dolar iyileşerek 66 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Bu doğrultuda, 2026 yılında piyasa koşulları elverdiği müddetçe uluslararası rezerv biriktirilmesi yönündeki stratejiye devam edilecektir.

TCMB, rezerv yönetimi kapsamında dış yükümlülüklerinin azaltılması amacıyla uluslararası döviz depo alım işlemleri ve yabancı ülke merkez bankaları ile gerçekleştirilen para takası anlaşmalarını gözden geçirmektedir. 2025 yılında bahsi geçen kalemlerde 11,4 milyar dolar düşüş gerçekleşmiştir. 2024 yılı nisan ayı başından beri yabancı para cinsi dış yükümlülüklerdeki birikimli iyileşme 23,1 milyar dolar seviyesindedir. Uluslararası rezervler güçlendirilirken, rezerv kompozisyonunun iyileştirilmesine yönelik çalışmalara 2026 yılında da devam edilecektir."

"TCMB temel politika aracı olarak bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını kullanacaktır"

Politika metninde, Yeni Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) programı kapsamında 12 Aralık 2025 itibarıyla 45,7 milyar Türk lirası kredinin tahsis edildiği kaydedildi.

İhracatçılar ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde bulunan firmalara 2025 yılı içerisinde kullandırılan reeskont kredisi tutarının 12 Aralık 2025 itibarıyla 965 milyar Türk lirası olarak gerçekleştiği aktarılan metinde, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"2025 yılında ulusal paralar cinsinden ticaretin desteklenmesini amaçlayan para takası anlaşmaları kaynaklı reeskont kredileri kullandırımları artarak devam etmiştir. İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin etkin kullanımının desteklenmesine yönelik olarak reeskont kredisi kullanımlarında net ihracatçı olma şartı yerine ihracatçı skoru uygulaması 13 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Reeskont kredilerinin verimli bir şekilde kullandırılması, 2026 yılında da finansman kaynaklarının etkin ve etkili dağılımı açısından önem arz edecektir."

Metinde, TCMB'nin temel amacının fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğuna işaret edilerek, "Bu bağlamda, TCMB temel politika aracı olarak bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını kullanacaktır. Bunun yanında likidite yönetimi araçları ve makroihtiyati çerçeve de dahil tüm politika araçları bu amaç doğrultusunda kullanılacaktır. Fiyat istikrarını destekleyici bir unsur olarak finansal istikrar da gözetilecektir." denildi.

