Merkez Bankasının 2026 yılı takvimi açıklandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılında gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları ve rapor takvimini internet sitesinde yayımladı. Banka, toplamda 8 PPK toplantısı, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak.
Banka, 2027 yılının ilk 6 ayında gerçekleştireceği toplantı ve raporlara da takviminde yer verdi.
Merkez Bankasının 2026 yılına ilişkin yayımladığı takvim şöyle:
|Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı
|Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti
|Enflasyon Raporu
|Finansal İstikrar Raporu
|22 Ocak 2026
|29 Ocak 2026
|12 Şubat 2026
|12 Mart 2026
|18 Mart 2026
|22 Nisan 2026
|30 Nisan 2026
|14 Mayıs 2026
|22 Mayıs 2026
|11 Haziran 2026
|18 Haziran 2026
|23 Temmuz 2026
|30 Temmuz 2026
|13 Ağustos 2026
|10 Eylül 2026
|17 Eylül 2026
|22 Ekim 2026
|30 Ekim 2026
|12 Kasım 2026
|27 Kasım 2026
|10 Aralık 2026
|17 Aralık 2026
|21 Ocak 2027
|28 Ocak 2027
|11 Şubat 2027
|18 Mart 2027
|25 Mart 2027
|22 Nisan 2027
|29 Nisan 2027
|13 Mayıs 2027
|28 Mayıs 2027
|10 Haziran 2027
|17 Haziran 2027
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi