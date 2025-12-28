Haberler

Merkez Bankasının 2026 yılı takvimi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılında gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları ve rapor takvimini internet sitesinde yayımladı. Banka, toplamda 8 PPK toplantısı, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılında gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları ve rapor takvimini açıkladı.

Merkez Bankası, 2026 yılı takvimini internet sitesinde yayımladı.

Buna göre, gelecek yıl 8 PPK toplantısı gerçekleştirecek Banka, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak.

Banka, 2027 yılının ilk 6 ayında gerçekleştireceği toplantı ve raporlara da takviminde yer verdi.

Merkez Bankasının 2026 yılına ilişkin yayımladığı takvim şöyle:

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti

Enflasyon Raporu

Finansal İstikrar Raporu

22 Ocak 202629 Ocak 202612 Şubat 2026

12 Mart 202618 Mart 2026

22 Nisan 202630 Nisan 202614 Mayıs 202622 Mayıs 2026
11 Haziran 202618 Haziran 2026

23 Temmuz 202630 Temmuz 202613 Ağustos 2026

10 Eylül 202617 Eylül 2026

22 Ekim 202630 Ekim 202612 Kasım 202627 Kasım 2026
10 Aralık 202617 Aralık 2026

21 Ocak 202728 Ocak 202711 Şubat 2027

18 Mart 202725 Mart 2027

22 Nisan 202729 Nisan 202713 Mayıs 202728 Mayıs 2027
10 Haziran 202717 Haziran 2027

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
