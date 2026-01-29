TCMB, 2025 yılı ödeme ve elektronik para kuruluşlarının gözetim ve denetim sonuçlarını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılında ödeme ve elektronik para kuruluşları nezdinde gerçekleştirilen gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda mevzuata aykırı olduğu tespit edilen uygulamalar kapsamında 7 kuruluşun faaliyet izninin iptal edildiği, 14 kuruluşun faaliyet izninin geçici olarak durdurulduğu ve 12 kuruluşun kar payı dağıtımına Bankadan izin alma koşulu getirildiğini bildirdi.

TCMB tarafından yapılan 2025 Yılında Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Gözetim ve Denetim Sonuçları Hakkında Basın Duyurusu'nda, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının denetim yetkisinin Merkez Bankasında olduğu anımsatıldı.

Bankanın ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz, verimli ve hukuka uygun bir şekilde faaliyetlerini sürdürmesi amacıyla denetim ve gözetim faaliyetlerine geçen yılda etkin bir şekilde devam ettiğinin bildirildiği duyuruda, şunlar kaydedildi:

"2025 yılında kuruluşlar nezdinde gerçekleştirilen gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda mevzuata aykırı olduğu tespit edilen uygulamalar kapsamında 7 kuruluşun faaliyet izni iptal edilmiş, 14 kuruluşun faaliyet izni geçici olarak durdurulmuş, 12 kuruluşun kar payı dağıtımına Bankamızdan izin alma koşulu getirilmiştir. Ayrıca 6493 sayılı Kanunun 'Düzenleme ve kararlara uymamak' başlıklı 27'nci maddesi uyarınca 72 kuruluşa toplam 373 milyon 243 bin 560,30 lira tutarında idari para cezası uygulanmış, 29 kuruluşa ise uyarıda bulunulmuş, izinsiz ödeme hizmeti faaliyeti gerçekleştirdiğinden şüphelenilen kişi ve kuruluşlara yönelik 6493 sayılı Kanun kapsamındaki suçlar ile ilgili yapılan incelemeler sonucunda, 331 dosyaya ilişkin olarak cumhuriyet başsavcılıklarına ve/veya mahkemelere yazılı başvuruda bulunulmuştur."

2 bin 167 bilgi edinme başvurusu cevaplandı

Duyuruda, ayrıca TCMB tarafından hazırlanan denetim raporlarının yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında ilgili cumhuriyet başsavcılıklarına iletildiği belirtildi.

Mevzuata aykırı bulgu ve tespitlerin, yetkili ve görevli kamu kurumlarına da ayrıca gönderildiği vurgulanan duyuruda, 2025 yılında TCMB tarafından kamuoyunu aydınlatmak amacıyla ödeme ve elektronik para kuruluşları, ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı ile ilgili toplam 2 bin 167 bilgi edinme başvurusunun cevaplandığı belirtildi.

Duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm bu çalışmalarla, bir yandan sektörün sağlıklı işleyişi diğer yandan da tüketici haklarının korunması hedeflenmektedir. TCMB ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli bir finansal ekosistemde faaliyet göstermesini sağlamak üzere ulusal ve uluslararası düzenlemelere ve standartlara uyuma yönelik gözetim ve denetim faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmektedir. Yetkili ödeme ve elektronik para kuruluşları ile faaliyet izni iptal edilen veya geçici durdurulan kuruluşlara ilişkin bilgiler, TCMB internet sitesinin 'Ödeme Hizmetleri' bölümünde güncel olarak yayımlanmaktadır."