(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Ocak- Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 8,9 azalırken, tavuk eti üretimi 228 bin 846 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,73 milyar adet olarak gerçekleşti.

TÜİK, eylül ayına ilişkin "Kümes Hayvancılığı Üretimi" istatistiklerini açıkladı. Buna göre, eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 5,3 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,3 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 6,9 arttı. Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 8,9 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 10,3, tavuk eti üretimi yüzde 12,7 arttı.

Bir önceki ay 229 bin 965 ton olan tavuk eti üretimi eylül ayında yüzde 0,5 oranında azalarak 228 bin 846 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 679 milyon 706 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi eylül ayında yüzde 3,1 oranında artarak 1 milyar 731 milyon 478 bin adet oldu.