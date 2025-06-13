Tavuk Eti Üretimi Yüzde 23,5 Arttı, Yumurtada Düşüş Yaşandı

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Türkiye'de tavuk eti üretimi, 2023 Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,5 artarak 237 bin 567 tona yükseldi. Ancak, tavuk yumurtası üretimi yüzde 9,1 azalarak 1 milyar 551 milyon 765 bine geriledi.

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,5 artarak 237 bin 567 tona yükselirken, tavuk yumurtası üretimi yüzde 9,1 azalışla 1 milyar 551 milyon 765 bine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.?

Buna göre, nisanda 237 bin 567 ton tavuk eti üretimi yapıldı. Üretim, yıllık bazda yüzde 23,5, aylık bazda yüzde 2,6 artış gösterdi.

Tavuk yumurtası üretimi nisanda aylık bazda yüzde 5, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 düştü. Bu dönemde 1 milyar 551 milyon 765 bin tavuk yumurtası üretildi.?

Söz konusu dönemde kesilen tavuk sayısı, yıllık bazda yüzde 20,7 artışla 127 milyon 597 bin olarak kayıtlara geçti.

Ocak-nisanda geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 9,7 azalırken, kesilen tavuk sayısı yüzde 11,5, tavuk eti üretimi yüzde 14,8 arttı.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
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