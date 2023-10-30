Tavuk Dünyası'ndan Cumhuriyet'in 100'üncü yılında '100 Yılın Yemeği'

Tavuk Dünyası, Cumhuriyet'in 100'üncü yaşını kutlamak amacıyla, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Efendiler! Yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz!" sözleriyle tarihe geçen, 28 Ekim 1923 akşamı Çankaya Köşkü'nde kurulan sofradan ilham alarak hazırladığı özel bir projeyi hayata geçirdi.

Tavuk Dünyası, 28 Ekim 2023 akşamı verilen özel davette misafirlerini zamanda yolculuğa çıkararak Cumhuriyet'in kuruluşundaki tarihi anlardan birisi olan, 28 Ekim 1923'te Çankaya Köşkü'nde verilen akşam yemeğine götürdü.

Tavuk Dünyası CEO'su Volkan Mumcu, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünde kalplere dokunmayı istediklerini, Cumhuriyet ruhunu ve heyecanını misafirlerine hissettirebilmenin en iyi yolunun da bir sofranın etrafında buluşmak olduğunu düşündüklerini söyledi.

Yapılan açıklamaya göre, tarihi kaynaklardan yola çıkarak o akşam Çankaya Köşkü'nde sunulduğu rivayet edilen yemekler ve Atatürk'ün sevdiği lezzetlerden oluşan özel bir menü hazırlayan marka, sosyal medya takipçileri arasından davet edilen misafirleri, 28 Ekim 2023 Cumartesi günü, önceden belirlediği bir restoranında, '100 Yılın Yemeği'nde ağırladı. Günün anlam ve önemine uygun şekilde dekore edilen restoranda sunulan '100 Yılın Yemeği'ne davet süresince Atatürk'ün sevdiği şarkılar eşlik etti. - İSTANBUL