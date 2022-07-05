Tavşanlı'da yağmurlama sulama projesi hak ediş kontrolü Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Baliköy beldesinde Ahmet Ali Tetik'e ait tarla içi yağmurlama sulama projesi hak ediş kontrolü gerçekleştirildi. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Baliköy beldesinde Ahmet Ali Tetik'e ait tarla içi yağmurlama sulama projesi hak ediş kontrolü gerçekleştirildi. Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bakanlığımızın "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projeleri" çerçevesinde Bireysel Sulama Sistemlerinin desteklenmesi projelerinden başvurusu onaylanan Tavşanlı ilçesi Balıköy beldesinden Ahmet Ali Tetik'e ait tarla içi yağmurlama sulama projesi hak ediş kontrolü İl Müdürlüğümüz Teknik Personeli tarafından gerçekleştirildi" denildi. - KÜTAHYA İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Tavşanlı Balıköy Kütahya Ekonomi Haberler

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