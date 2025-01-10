TAV Havalimanları, 25. Yılını Kutladı

TAV Havalimanları, kuruluşundan itibaren çeyrek yüzyılı geride bıraktı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 10 Ocak 2000'de Atatürk Havalimanı yeni dış hatlar terminalini açarak ilk yolcularını karşılayan TAV Havalimanları, çeyrek yüzyılda 1,5 milyar yolcuya hizmet verdi.

Şirketin 25. yılını kutlamak üzere TAV Havalimanları yönetim ofisinde, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Kurtdarcan, Murahhas Azası Franck Mereyde, İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan ile TAV Havalimanları'nın kuruluş döneminde yer alan yöneticilerinden Sani Şener, Kemal Ünlü, Şeref Eren, Süha Güçsav, Levent Güler, Murat Altıkardeşler, Kerem Aran ve Aylin Selen'in katıldığı bir tören düzenlendi.

Açıklamada törendeki görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, TAV Havalimanları'nın bugünlere kıyasla çok farklı bir dünyada başlayan yolculuğunda, küresel bir markaya dönüştüğünü belirtti.

Kurucuları Tepe ve Akfen'in vizyonuyla doğan TAV Havalimanları'nın 2007'de halka açıldığını, ilk 10 yılında 10 havalimanından oluşan bir portföy oluşturarak büyüdüğünü kaydeden Kaptan, "2012'den bu yana ana hissedarımız Groupe ADP ile dünyanın en geniş havalimanı işletmeciliği platformunun bir parçası olarak yola devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"30'dan fazla ülkede 100'den fazla havalimanına ulaştık"

8 ülkede 15 havalimanı işlettiklerini aktaran Kaptan, servis şirketleri ATÜ Duty-Free, BTA, Havaş, TAV İşletme Hizmetleri, TAV Technologies ve TAV Güvenlik'le küresel ayak izlerinin 30'dan fazla ülkede 100'den fazla havalimanına ulaştığını bildirdi.

İlk yıllarında 9 milyon yolcuya hizmet verdiklerine değinen Kaptan, "2024'te ise 107 milyon yolcuya hizmet verdik. İştiraklerle 44 bin çalışanımız ve geçen yıl 3,2 milyar dolara kadar çıkan piyasa değerimizle, Türkiye'den çıkıp dünyanın sayılı havalimanı işletmecileri arasında yerimizi aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Son üç yılda 2,5 milyar avroya ulaşan, tarihlerinin en büyük yatırım programını hayata geçirdiklerini aktaran Kaptan, şunları kaydetti:

"TAV Havalimanları'nın ikinci 25 yılını güvence altına aldık ve küresel ölçekte büyümemizi sürdürmek üzere güçlü bir zemin oluşturduk. Bu program kapsamında, Almatı'daki yeni terminali 2024'te açtık. Antalya ve Ankara'daki yatırımlarımızı da bu yılın ilk yarısında tamamlayacağız. Önümüzdeki 3-4 yıl içinde, Almatı'da 150 ila 300 milyon avro yeni yatırım yapacağız. Karadağ ve Kuveyt'te devam eden ihalelerin yanı sıra dünyanın her yerinde yeni fırsatları değerlendirmeyi sürdüreceğiz."

TAV Havalimanları'na önemli katkılar sunan yönetici ve çalışma arkadaşlarını anan Kaptan, TAV'da yetişen birçok ismin sektörün farklı noktalarında başarıyla görev yaptığını ve bununla gurur duyduklarını ifade etti.

Kaptan, "İkinci 25 yılımızda da yolcularımıza en iyi seyahat deneyimini sunmak, paydaşlarımız için en yüksek faydayı yaratmak üzere çalışmayı sürdüreceğiz." şeklinde görüş belirtti.