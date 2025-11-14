Haberler

TAV Güvenlik, Avrupa Havalimanları Komseyi Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı

Güncelleme:
TAV Güvenlik, İzmir'de düzenlenen 54. ACI EUROPE Havacılık Güvenliği Komite Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Toplantıda, havalimanı güvenliğinde yenilikçi çözümler ve uluslararası standartlar ele alındı.

TAV Güvenlik, Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI EUROPE) 54. Havacılık Güvenliği (AVSEC) Komite Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İzmir'de gerçekleştirilen 54. ACI EUROPE Havacılık Güvenliği Komite Toplantısı, 40 farklı Avrupa ülkesinden 100'den fazla havacılık güvenliği profesyonelini İzmir'de bir araya getirdi.

Toplantıda, havalimanı güvenliğinde gelişen zorluklara yönelik etkili, yenilikçi ve insan odaklı çözümler konusundaki gelişmeler ele alındı.

TAV Havalimanları, TAV Güvenlik, TAV Akademi, CMH ve Nuctech'in destekleriyle düzenlenen toplantıda, TAV Güvenlik Operasyonu Müdürü Emrah Erkan, İzmir Adnan Menderes Havalimanındaki uygulamalar hakkında sunum gerçekleştirdi.

AVSEC, havalimanı ve havacılık güvenliği konusunda öncelikleri belirlemek, fikir üretmek, strateji ve rehberlik geliştirmek için bir düşünce kuruluşu görevi görüyor.

Komite ayrıca, ekipman, prosedürler ve düzenlemeler açısından uluslararası standartların ve Avrupa mevzuatının havalimanı güvenliği üzerindeki etkisini analiz ediyor.

Havacılık Güvenlik Komite tarafından geliştirilen ACI EUROPE AVSEC Stratejisi, kuruluşun havacılık güvenliği görevini yerine getirme ve havalimanı profesyonelleriyle genel havacılık sektörüne daha iyi hizmet verme çalışmalarına rehberlik etmeyi amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Güvenlik Genel Müdürü Turgay Şahan, toplantının daha güvenli daha dayanıklı ve daha bağlantılı bir havacılık ekosistemi oluşturma yönündeki ortak kararlılıklarının bir yansıma olduğunu belirtti.

Şahan, "Türkiye, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICAO ve Avrupa Sivil Havacılık Konferansı ECAC üyesi bir ülke olarak uluslararası havacılık güvenliği standartlarının geliştirilmesi ve uyumlaştırılması sürecinde aktif bir rol üstleniyor. TAV Güvenlik olarak havacılık alanında 20 yılı aşan deneyimimizle uluslararası standartlarda hizmet veriyoruz. Böylesine önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmak bizler için oldukça önemli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
