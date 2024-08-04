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Tatilcilerin Yunan adalarını tercih etmesi turizmcilere haksızlık

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Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, tatilcilerin Türkiye yerine Yunan adalarını tercih etmesini değerlendirdi. İşler, turizmcilerin fırsatçılık yapmakla suçlandığını ve bu durumun bir algı yönetimi olduğunu belirtti.

HABER: FATİH ÖZKILINÇ KAMERA: KERİM UĞUR

(İZMİR)- Tatilcilerin Türkiye'deki tatil beldeleri yerine Yunan adalarını tercih etmesini değerlendiren Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar (ETİK) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, "Günah keçisi sanki fırsatçılık yapan, haksız gelir elde etmek isteyen turizmci felsefesi var gözüküyor. Biz kesinlikle buna karşı çıkıyoruz. Bu bir algı yönetimidir. Sanki bugünkü enflasyonun sebebi turizmci gibi gösteriliyor. Oysa turizmci bir sebep değil bu konuda sonuçtur" dedi.

ETİK Başkanı ve TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Türkiye'deki yüksek enflasyona bağlı olarak tatil beldelerin yoğunluğun Yunan adalarına kaymasını ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Yunanistan'ın Türkiye'den ucuz olmasının sebebinin turizmci olmadığını ifade eden İşler, "Kışın enflasyonun sebebini marketler diye gösterildi. O zamanki trend marketti, günümüzde ise turizm. Bugün de sanki bu enflasyonun sebebi fırsatçılık yapan, fahiş fiyatlarla satış yapan turizmciler gibi gösteriliyor. Sanki bunun müsebbibi turizmci olduğundan dolayı herkes Yunanistan'a gidiyor gibi gözüküyor. Bence bu bugüne kadar Türkiye'nin döviz ve istihdam deposu olan, ekonominin bel kemiği olan turizmcilere yapılan büyük bir haksızlıktır. Yunanistan, Türkiye'den daha ucuz. Ama bu bizim sebep olduğumuz bir konu değil. Turizmdeki gelinen şu andaki fiyatlarda maalesef biz sebep değiliz, sonucuz. Bugünkü bu rakamların, bu ortamın oluşmasının sebebi biz değiliz. Biz sadece sonucuz. Sebebi ise sahadaki şu andaki bulunan enflasyonist ortamdaki genel maliyetlerin kontrol edilmemesi ve bu fiyatlar üzerinden turizmcinin satın alıp üzerine kar marjının koyup vermesidir. Burada maalesef günah keçisi turizmci yapılıyor" dedi.

"Bugünkü enflasyonun sebebi turizmci gibi gösteriliyor"

Yunanistan'da bir alkollü içeceğin fiyatı 400 lira iken Türkiye'de aynı ürünün turizmciye maliyetinin 600 lira olduğunu belirten İşler, sözlerinin devamında ise şunları kaydetti:

"Bizim girdilerimiz kaynağında Yunanistan'ın satış fiyatlarının çok daha üstündeyken bizim Yunanistan'la rekabet etme şansımız yok. Yunanistan'da ÖTV yok. Yunanistan'da bizdeki gibi kurumsallaşma yok. Yani işçi çalıştırmıyorlar. Genelde anne, kız mutfakta. Baba oğul restoranda. Fiş veriyor, vermiyor. Alkolde bir ÖTV vergisi yok. Tam tersine adalarda insanları Yunan hükümeti destekliyor. O bölgede kalsın diye vergisel avantajlar veriyor. Yunanistan'da enflasyonist ortam yok. Bunları alt alta koyduğumuz zaman bizim ülkemizde tüm enflasyonist ortama rağmen... Türkiye'de en fazla vergi tahakkuk ettirilen sektör, turizm sektörüdür. Kurumlar vergisi, KDV, muhtasar, SGK, konaklama vergisi, TGA. Bu kadar çok vergiyi veriyorlar. Lütfen incelesinler. Yunanistan'da bu kadar çok vergi veriliyor mu? Yunanistan'daki enflasyon oranıyla bizimki bir mi? Yunanistan'daki bulunan maliyet artışlarıyla bizimki eşit mi? Şu ana kadar baktığımızda şartlar eşit değil. Ama bunun günah keçisi sanki fırsatçılık yapan, haksız gelir elde etmek isteyen turizmci felsefesi var gözüküyor. Biz kesinlikle buna karşı çıkıyoruz. Bu bir algı yönetimidir. Sanki bugünkü enflasyonun sebebi turizmci gibi gösteriliyor. Oysa turizmci bir sebep değil bu konuda sonuçtur."

Kaynak: ANKA / Ekonomi

Mehmet İşler Türkiye Tatil Turizm Ekonomi Güncel Haberler

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