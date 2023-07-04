Tarsus Belediyesi Hurdalardan Geri Dönüşümle Kapı Üretiyor

Tarsus Belediyesi tarafından PVC ve Alüminyum Atölyesi'nde hurdalıktan çıkarılan malzemeler geri dönüşümle yeniden doğaya kazandırılıyor. Geri dönüşüm çalışmaları sayesinde doğal kaynaklar korunarak sıfırdan üretim yerine hem bütçeye katkı yapılıyor hem de atık malzemeler değerlendiriliyor. Tarsus Belediyesi bünyesinde bulunan atölyelerle, hurda malzemeler geri dönüştürülerek doğaya katkı sunuluyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı atölyede ölçülerine uymayan malzemeler yeniden imal edilerek hizmete kazandırılıyor. PVC, alüminyum, cam ve ayna gibi malzemeler toplanıyor ve geri dönüşüm sürecine tabi tutuluyor. Söz konusu malzemelerin geri dönüştürülerek; sosyal tesisler ve diğer belediye tesislerinde kullanılmak üzere üretiliyor. Tarsus Belediyesi, her ay ortalama 30'a yakın kapı imal ediyor.

Tarsus Belediyesi tarafından PVC ve Alüminyum Atölyesi'nde hurdalıktan çıkarılan malzemeler geri dönüşümle yeniden doğaya kazandırılıyor. Geri dönüşüm çalışmaları sayesinde doğal kaynaklar korunarak sıfırdan üretim yerine hem bütçeye katkı yapılıyor hem de atık malzemeler değerlendiriliyor.

Tarsus Belediyesi bünyesinde bulunan atölyelerle, hurda malzemeler geri dönüştürülerek doğaya katkı sunuluyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı atölyede ölçülerine uymayan malzemeler yeniden imal edilerek hizmete kazandırılıyor. PVC, alüminyum, cam ve ayna gibi malzemeler toplanıyor ve geri dönüşüm sürecine tabi tutuluyor. Söz konusu malzemelerin geri dönüştürülerek; sosyal tesisler ve diğer belediye tesislerinde kullanılmak üzere üretiliyor. Tarsus Belediyesi, her ay ortalama 30'a yakın kapı imal ediyor.