Tarsus Belediyesi 1600 günde 546 kilometre asfalt yaptı

Tarsus Belediyesi, 1600 günde 546 kilometre asfalt yaparak vatandaşların daha konforlu yollara kavuşmasını sağladı. Başkan Haluk Bozdoğan, 'Amacımız, kentimizin tüm mahallelerinde yol kalitesini yükseltmek ve Tarsus'umuzda daha rahat bir yaşam sürdürülebilmesine katkıda bulunmaktır' dedi.

Tarsus Belediyesi, 1600 günde 546 kilometre asfalt yaparak vatandaşların daha konforlu yollara kavuşmasını sağladı. Başkan Haluk Bozdoğan, "Amacımız, kentimizin tüm mahallelerinde yol kalitesini yükseltmek ve Tarsus'umuzda daha rahat bir yaşam sürdürülebilmesine katkıda bulunmaktır" dedi.

Tarsus Belediyesi, hem kırsal hem de merkez mahallelerde sıcak ve sathi asfalt çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürdü. 1600 günde tamamlanan bu yoğun çalışma sonucunda 546 kilometre yol yapıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen bir program çerçevesinde yollar güvenli hale getirildi. Öncelik gerektiren bölgelerden başlayarak çalışmalarını sürdüren ekipler yoğun bir tempoyla yıllarca girilmedik birçok yolu da asfaltlayarak konforlu ulaşım sağladı. Ayrıca, fiziki koşullara bağlı olarak yenileme ve düzenleme çalışmaları da gerçekleştirildi.

"GÖREVE GELDİĞİMİZDEN BERİ ŞEHRİMİZE DEĞERLER KAZANDIRMAK İÇİN ÇALIŞTIK"

Yapılan her çalışmanın geleceğin modern Tarsus'unu oluşturacak bir basamak olduğunu belirten Başkan Bozdoğan, "Tarsus'un ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. 546 km asfalt dökümü gerçekleştirerek, Tarsus'umuzun yollarını daha modern ve kullanışlı hale getirdik. Amacımız, Tarsus'un geleceğini inşa ederken, vatandaşlarımızın günlük yaşamını da kolaylaştırmaktır" dedi.