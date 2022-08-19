Tarladan aldığı karpuzları vatandaşa ücretsiz dağıttı

Samsun Terme Belediyesi, rekolte yüksekliği nedeniyle üreticinin elinde kalan karpuzları tarladan alarak, vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

Terme Belediyesi üreticilere desteğini sürdürüyor. Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç rekolte yüksekliği nedeniyle üreticinin elinde kalan karpuzları satın alarak biryandan üreticiye destek oldu bir yandan da vatandaşların sofralarına ücretsiz karpuz ulaştırdı.

Verdikleri destekle hem üreticinin hem de vatandaşların kazandığını ifade eden Başkan Kılıç, "Başlattığımız uygulama ile üreticimiz emeğinin karşılığını almış oldu. Vatandaşlarımız da mevsiminde lezzetli ve güzel karpuza ücretsiz ulaştı" dedi.

Kılıç şunları söyledi:

"Bafralı üreticilerimizden aldığımız yaklaşık 50 ton karpuzu esnafımıza, hemşehrilerimize ve ilçemize fındık toplamak için ülkenin dört bir yanından gelen mevsimlik tarım işçisi kardeşlerimize ücretsiz dağıttık. Güzel bir dayanışma örneği sergilenen bu uygulama ile aynı zamanda, ürünlerin tarlada kalmasını önleyerek ülke ekonomimize katkı da sağladık. Üreticilerimizin emekleri heba olmadı. Terme Belediyesi olarak, her zaman çiftçilerimizin üreticilerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha gösterme fırsatı bulduk." - SAMSUN