Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri'nde Yolsuzluk İddiaları ve Yönetim Değişikliği

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Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, olağanüstü genel kurulda yolsuzluk iddialarını görüşerek, sorumluluk davası açılması için yönetim kuruluna yetki verdi.

Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin olağanüstü genel kurulu gerçekleştirildi.

Birliğin İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki işletmesinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Şen ve yönetim kurulu üyeleri, Ticaret Bakanlığı temsilcileri, delegeler ile üyeler katıldı.

Toplantıda, bir önceki yönetim dönemindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin dönemin yönetim kurulu üyeleri ve sorumlular aleyhine sorumluluk davası açılması amacıyla birlik yönetim kuruluna yetki verilmesi talebi görüşüldü.

Talep, oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantıda konuşan Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Şen, birlikte teftiş ve denetleme kurulunun bulunmadığını ve usulsüz şekilde birliğin kasasından para çekildiğini ileri sürdü.

Geçmişte yolsuzluklara dair önlem alınmadığını ve bu sorunları yaşadıklarını ifade eden Şen, "Burası mahkeme değil ve biz kimseyi yargılama amacında değiliz. Yargılama adalet ile yargının işi ve onlar karar verecek. Biz burada doğruyu arıyoruz ve mahkeme kararını verecek." dedi.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Ekonomi
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