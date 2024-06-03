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TARİŞ Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanı Ferhat Şen, ortaklara 5 lira fark ödemesi yapacak

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TARİŞ Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanı Ferhat Şen, göreve geldiklerinde ortaklara vadettikleri kilogram başına 5 lira fark ödemesinin 5 Haziran'da yapılacağını bildirdi. Şen, TARİŞ Alaşehir entegre tesislerinde düzenlediği basın toplantısında çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.

TARİŞ Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanı Ferhat Şen, göreve geldiklerinde ortaklara vadettikleri kilogram başına 5 lira fark ödemesinin 5 Haziran'da yapılacağını bildirdi.

Şen, TARİŞ Alaşehir entegre tesislerinde düzenlediği basın toplantısında çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.

Kasım ayında göreve geldiklerinde, 2023 yılında TARİŞ'e üzüm teslim eden ortaklara kilogram başına 5 lira fark ödemesi vadettiklerini kaydeden Şen, ödemenin 5 Haziran'da gerçekleşeceğini belirtti.

Şen, 5 liralık farkın birliğe maliyetinin 65 milyon lira olduğunu, birliği hem finansal hem de kurumsal olarak güçlendirmeye çalıştıklarını, entegre üzüm işletmesinde kapasite ve kalite artırıcı yatırımlar yaptıklarını anlattı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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