TARİŞ Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanı Ferhat Şen, ortaklara 5 lira fark ödemesi yapacak

TARİŞ Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanı Ferhat Şen, göreve geldiklerinde ortaklara vadettikleri kilogram başına 5 lira fark ödemesinin 5 Haziran'da yapılacağını bildirdi.

Şen, TARİŞ Alaşehir entegre tesislerinde düzenlediği basın toplantısında çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.

Kasım ayında göreve geldiklerinde, 2023 yılında TARİŞ'e üzüm teslim eden ortaklara kilogram başına 5 lira fark ödemesi vadettiklerini kaydeden Şen, ödemenin 5 Haziran'da gerçekleşeceğini belirtti.

Şen, 5 liralık farkın birliğe maliyetinin 65 milyon lira olduğunu, birliği hem finansal hem de kurumsal olarak güçlendirmeye çalıştıklarını, entegre üzüm işletmesinde kapasite ve kalite artırıcı yatırımlar yaptıklarını anlattı.