TARİŞ Söke Pamuk Kooperatifi'nde Rekor Pamuk Girişi

Bu yıl pamuk alım sezonu için 35 Milyon kilogram hedefle yola çıkan Söke TARİŞ'in Güllübahçe ve Sarıkemer depolarına şimdiden 2.5 milyon kilogram pamuk girişi oldu. Üreticilerin güveniyle birlikte pamuk alımı hız kazanıyor.

Bu yıl pamuk alım sezonu için 35 Milyon kilogram hedefle yola çıkan Söke TARİŞ'in Güllübahçe ve Sarıkemer depolarına şimdiden 2.5 milyon kilogram pamuk girişi oldu.

Geçtiğimiz hafta içinde pamuk alım fiyatını açıklayan TARİŞ Söke Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi'ne üreticiler güvenlerini bu yılda gösteriyor. Söke Ovası'nda pamuk hasadının hız kazandığı bugünlerde TARİŞ'in Güllübahçe ve Sarıkemer tali alım depolarına da rekor pamuk girişi yaşanmaya başladı. Pazar sabah saatlerinde TARİŞ'in her iki deposuna 2.5 milyon kilogram pamuk girişi yaşanırken, öğleden sonra saat 17.00 itibariyle gelen bilgi de bu rakamın 3 milyon kilograma ulaştığı öğrenildi.

Güllübahçe ve Sarıkemer tali alım depolarında üreticilerle bir araya gelen Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer; "Üreticilerimizin ve TARİŞ'in menfaatlerini aynı dengede tutarak pamuk fiyatımızı açıklamıştık. Söke Ovası'nda hasat 10 gün önce başlarken, son birkaç günden bu yana hasat hız kazandı. Önümüzdeki hafta daha da hızlanmasını bekliyoruz. TARİŞ olarak 35 milyon kilogram hedefimiz var. Üreticilerimize bize gösterdikleri teveccühlerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi. - AYDIN