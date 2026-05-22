Ziraatçılar, bu yıl tarımsal üretimde sıkıntı beklemiyor

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Fehmi Kiraz, bu yıl iklim ve uygun koşullar dolayısıyla tarımsal üretimde sıkıntı görülmeyeceğini düşündüklerini belirterek, "Meyve, içecek ve baharat bitkilerindeki yüzde 57,8'lik büyüme, iç piyasa fiyatlarının fahiş artmasını önleyecek ve tüketicinin meyveye erişimini daha da kolaylaştıracaktır. İç piyasada meyvedeki bolluk, tüketiciye fiyatların gerilemesi ya da sabit kalması şeklinde yansıyacaktır." dedi.

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Kiraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarımsal üretim verilerini değerlendirdi.

Kiraz, 2025-2026 tarımsal üretim sezonundaki yağışlardan memnun olduklarını dile getirerek, söz konusu dönemde hava sıcaklığının ve yağışların istenildiği gibi gittiğini söyledi.

Tarımsal üretim sezonunda, ciddi zirai don veya diğer doğal olaylar yaşanmadığını anımsatan Kiraz, "Tarla ve bahçe ürünlerindeki artışın sebebi tamamen iklimsel, her şeyin uygun ortamında olması ve çiftçimizin emeğidir. Farklı bölgelerde yaptığımız incelemelerde, buğday ve arpadaki fenolojik gözlemlere dayalı olarak bu yıl buğdayda sulu-kuru karışık uzun yıllar ortalamasının üstünde dekar başına 300 kilogramın üzerinde, arpada da 275 kilogram verimin oluşması bekliyoruz. Bu da üretimin buğdayda 21-22 milyon ton, arpada 8-8,5 milyon ton arasında olması anlamına geliyor." diye konuştu.

"Tarımsal üretim artışı gıda enflasyonunu frenleyebilir"

Her yıl dışarıdan ithal edilen buğday ve arpa ürünlerine (dahilde işleme hariç) verilen yaklaşık 3 milyar doların, Türkiye'nin cebinde kalacağına dikkati çeken Kiraz, şöyle devam etti:

"Meyve, içecek ve baharat bitkilerindeki yüzde 57,8'lik büyüme, iç piyasa fiyatlarının fahiş artmasını önleyecek ve tüketicinin meyveye erişimini daha da kolaylaştıracaktır. İç piyasada meyvedeki bolluk, tüketiciye fiyatların gerilemesi ya da sabit kalması şeklinde yansıyacaktır. Bu da gıda enflasyonu yükselmesinde, bir frenleme mekanizmasına dönüşebilir. Şu anda erik, nektarin, şeftali gibi sert çekirdekli meyvelerin fiyatlarında bir gerileme görünmektedir. Meyve ve sebzede, kendi kendimize yeten ve hatta dışarıya satan bir ülkeyiz. Daha fazla meyve sebze satabileceğimiz ihracat kanalları oluşturmamız, ülkemizin dış gelirinin artması yönünde fırsat oluşturacaktır."

"Komisyonların normal tutulması üretici ve tüketiciyi memnun eder"

Kiraz, mısır ekiminin bazı bölgelerde yeni yapıldığını ve üretimdeki düşüş beklentisinin, tamamen ekim alanıyla ilgili olduğunu anlattı.

Üreticilere uyarılarda bulunan Kiraz, şunları kaydetti:

"İç Anadolu, çok yağış aldığı için bundan sonraki süreçte buğdayda ve baklagillerde kök çürümesi ve buğdayda başakta dane filizlenmesi sıkıntılarına karşı dikkat edilmesi gerekiyor. Ayrıca, gübrelemedeki azalmaya dikkat edilmeli, toprak ve bitki ne istiyorsa o şekilde gübrelenmeli. Bu yıl, iklim ve uygun koşullar dolayısıyla tarımsal üretimde sıkıntı görünmeyeceğini düşünüyoruz. Esas önemli olan ürün fiyatları olarak çiftçimizin alın terinin karşılığını verebilmek, bu işin sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Meyvede sebzede aracı komisyonlarının normal tutulması, hem üretici hem tüketiciyi memnun edecektir."