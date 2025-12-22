Haberler

TÜİK: Tarımsal girdi fiyatları ekimde arttı

TÜİK: Tarımsal girdi fiyatları ekimde arttı
Güncelleme:
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, ekim ayında tarımsal girdi fiyatları yıllık yüzde 33,66, aylık ise yüzde 2,04 oranında arttı. Veteriner harcamaları, en yüksek artışı gösteren alt grup oldu.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), tarımsal girdi fiyatlarının ekim ayında yıllık yüzde 33,66; aylık yüzde 2,04 arttığını açıkladı.

TÜİK, Ekim 2025 dönemine ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tarımsal girdi fiyatları ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,04, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 29,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,66 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 32,30 arttı.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,12 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,57 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 34,79 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 27,19 artış gerçekleşti. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 64,33 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 5,61 artış ile veteriner harcamaları oldu.

