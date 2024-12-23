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Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Yüzde 32,59 Arttı

Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Yüzde 32,59 Arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Yıllık artış yüzde 32,59, aylık artış ise yüzde 2,75 olarak kaydedildi.

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 32,59 arttı, aylık yüzde 2,75 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, Tarım-GFE'de, 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,75 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 27,92 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,59 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 42,03 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 3,04 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,10 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 31,03 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 42,35 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 64,81 artış ile diğer mal ve hizmetler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 5,32 artış ile hayvan yemi oldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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