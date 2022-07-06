Tarım ve Orman Müdürü Gün'den Malazgirt'e ziyaret - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tarım ve Orman Müdürü Gün'den Malazgirt'e ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Tarım ve Orman Müdürü Gün'den Malazgirt'e ziyaret

Muş Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, beraberindekilerle Malazgirt ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Muş Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, beraberindekilerle Malazgirt ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Müdür Gün, beraberindeki İl Müdür Yardımcısı Dr. Ferit Yıldız, Şube Müdürü Samet Aşkın ve Malazgirt Tarım ve Orman Müdürü Erdem Taşsöken ile Malazgirt Belediyesi Başkanı Cengiz Altın, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer ve Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç'ı makamlarında ziyaret etti. Müdür Gün, Tarım ve Orman Bakanlığının faaliyetleri çerçevesinde uygulanan projeler, yürütülen çalışmalar ve kurumsal işlemler hakkında bilgiler verdi.

Kaymakam Demirer ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, nezaket ziyaretinde bulunarak bizleri onurlandırmışlardır. Kendilerine ve ekibine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Müdür Gün, Malazgirt Tarım ve Orman Müdürü Erdem Taşsöken'den yürütülen faaliyetler ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra ilçeden ayrıldı. - MUŞ

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ferit Yıldız Malazgirt Muş Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title