Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tarım ve Orman Bakanlığı sığır eti fiyatında sıcak karkas ağırlığını esas alacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı yönetmeliği Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi; karkas sığır eti fiyatı soğuk ağırlık yerine sıcak karkas ağırlığına göre belirlenecek. Yönetmelik kapsamındaki işlemler Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden Hayvancılık Genel Müdürlüğüne devredilecek.

Karkas sığır etinin fiyatının belirlenmesinde "sıcak karkas ağırlığı" esas alınacak.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Sığır Karkasının Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, karkas sığır etinin pazar fiyatı soğuk ağırlık yerine "sıcak karkas ağırlığı"na göre belirlenecek.

Daha önce Bakanlığın Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce yürütülen yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemler ise Hayvancılık Genel Müdürlüğüne devredilecek.

Kaynak: AA
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Bahçetepe'den tahliye sonrası ilk açıklama

17 ay sonra tahliye edilen Hakan Bahçetepe ilk açıklamasını yaptı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanlığı için yeniden adaylık düşünmüyorum24

CHP lideri Kılıçdaroğlu kararını verdi! Defter tamamen kapandı
Fenerbahçe'ye Archie Brown'dan kötü haber! 3 maçlık ceza değişmedi11

İtiraz sonuçlandı, TFF kararını açıkladı!
Nükleer saldırı endişeleri artıyor! İran, vatandaşlarına iyot tablet dağıtmaya başladı iddiası20

İran'la ilgili kıyamet senaryosu iddiası! Vatandaşlarına dağıtıyorlar
Bursaspor'a Antalya'da beklenmedik fren! Galibiyet serisi sona erdi

Haftalardır kimsenin yapamadığını yaptılar
Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan ve GKRY'nin yetkisiz seyir ikaz duyuruları ülkemizce iptal edildi

Yunanistan ve GKRY'nin yetkisiz seyir ikaz duyuruları iptal edildi
11 üniversiteye rektör atandı

Gece yarısı atama kararı! 7 isim birden değişti
Sarıgül'ün korumasının avukatından zehir zemberek açıklama: Bu bir baba-evlat ilişkisi değil24

Sarıgül'ün "Evladımızdır" sözlerine yanıtı bomba