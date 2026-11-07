Tarım ve Orman Bakanlığı sığır eti fiyatında sıcak karkas ağırlığını esas alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı sığır eti fiyatında sıcak karkas ağırlığını esas alacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Tarım ve Orman Bakanlığı yönetmeliği Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi; karkas sığır eti fiyatı soğuk ağırlık yerine sıcak karkas ağırlığına göre belirlenecek. Yönetmelik kapsamındaki işlemler Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden Hayvancılık Genel Müdürlüğüne devredilecek.
Karkas sığır etinin fiyatının belirlenmesinde "sıcak karkas ağırlığı" esas alınacak.
Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Sığır Karkasının Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, karkas sığır etinin pazar fiyatı soğuk ağırlık yerine "sıcak karkas ağırlığı"na göre belirlenecek.
Daha önce Bakanlığın Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce yürütülen yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemler ise Hayvancılık Genel Müdürlüğüne devredilecek.
Kaynak: AA